Maltempo: neve in provincia di Bergamo a bassa quota

Neve questa mattina in alcune zone della Bergamasca, anche a quote basse, a partire dai 600 metri. Imbiancate Berbenno, in Valle Imagna, a poco più di 600 metri, Foppolo e Valleve, dove sono necessarie le catene per viaggiare sulla provinciale. Attorno ai 2.000 metri la neve ha raggiunto una quindicina di centimetri, già compattati a causa delle temperature comunque in risalita. Neve anche a Piazzatorre, Ornica, Selvino e Colere, dove oggi e domani sarà l'ultimo fine settimana sulle piste degli impianti. (LE PREVISIONI - MALTEMPO IN LOMBARDIA)