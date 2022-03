Busto Arsizio, rapine seriali in due giorni: due arrestati

Due rapinatori di 56 anni e 58 anni sono stati arrestati a Busto Arsizio con l'accusa di aver compiuto due rapine, due tentate rapine e una tentata estorsione nel giro di due giorni. Le vittime erano persone che si recavano al bancomat per prelevare. Sono accusati anche di lesioni personali e di indebito utilizzo di carta di credito.

La vicenda

I carabinieri del Nucleo Operativo di Busto Arsizio hanno ricostruito il modus operandi della coppia di malviventi, risalendo alle loro identità. I due agivano in pieno centro cittadino, anche davanti a passanti. Quando qualcuno si avvicinava per effettuare il prelievo allo sportello bancomat, dietro minaccia di un coltello, tentavano di farsi consegnare la somma di denaro che veniva prelevata o pretendevano che venisse eseguito un prelievo. Durante una delle aggressioni, dopo aver ferito una persona con un coltello si sono appropriati della sua carta del reddito di cittadinanza. Tra i tentativi di rapina anche uno alla farmacia del Comune di Vanzaghello (Varese), dove però sono stati messi in fuga dal proprietario.