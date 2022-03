Milano, perdita di gas in strada: evacuata scuola

Perdita di gas a Milano tra piazzale Santorre di Santarosa e viale Espinasse. Nella vicina via Giovanni Battista De Rossi la scuola Alfredo Cappellini è stata evacuata in via precauzionale. Evacuati anche i residenti di una palazzina di due piani. La zona è stata isolata.

La fuga di gas

A quanto si è appreso, il gas sarebbe fuoruscito da un tubo di 30 centimetri, probabilmente lesionato accidentalmente da lavori in corso nel quartiere. È stato avvisato il prefetto di Milano. Sul luogo sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti della polizia locale. Interrotta per precauzione la linea del tram che attraversa la zona.