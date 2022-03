Furti di batterie per bici elettriche, sgominata banda a Milano

Scoperta a Milano una banda dedita al furto di batterie al litio degli scooter elettrici, destinate poi al mercato nero per altri scooter e per le bici elettriche. Lo ha reso noto la Questura di Milano. Gli indagati sono ritenuti "appartenenti a una associazione per delinquere finalizzata al furto, alla ricettazione e al riciclaggio di pacchi batterie che alimentano i ciclomotori elettrici gestiti da una società di scooter sharing". Gli indagati e altri soggetti coinvolti nelle perquisizioni, 19 in tutto, sono accusati di aver messo a segno tra il 2020 e il 2021 circa 700 furti.