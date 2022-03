Besana Brianza, perseguita ex e compagno e spaventa figlie: arrestato

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri a Besana Brianza (in provincia di Monza e Brianza), con l'accusa di stalking nei confronti della ex moglie e del suo nuovo fidanzato.

La vicenda

A quanto emerso dalle indagini, l'uomo, di origini campane, dal gennaio scorso ha iniziato a pedinare la ex, con la quale ha avuto tre figlie, appostandosi sotto casa sua e fuori dal posto di lavoro, minacciandola e insultandola, spaventando anche le loro figlie. Dopo una separazione apparentemente consensuale, l'uomo ha chiaramente manifestato di non aver mandato giù il divorzio e, quando la ex consorte ha iniziato una nuova relazione, le cose sono peggiorate. Ad essere preso di mira è diventato anche il compagno della donna. Il 47enne più volte li ha seguiti in auto, fino ad arrivare a tagliare loro la strada e minacciarli gridando dal finestrino, nonostante la presenza delle loro figlie, di cui due minorenni.