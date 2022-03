Rapina da 100mila euro in banca, due pregiudicati bloccati a Milano

I due rapinatori, di 40 e 42 anni, sono entrati in banca poco dopo mezzogiorno e hanno bloccato i dipendenti per quasi mezz’ora, minacciandoli con un taglierino. Poi sono scappati in scooter ma gli agenti li hanno individuati circa un'ora più tardi

Due uomini, entrambi pregiudicati, sono stati bloccati a Milano dopo aver messo a segno un colpo da 10mila euro in nella filiale Mps di Corso Lodi. I due rapinatori, di 40 e 42 anni, sono entrati in banca poco dopo mezzogiorno e hanno bloccato i dipendenti per quasi mezz’ora, minacciandoli con un taglierino. Poi sono scappati in scooter. Gli agenti della Mobile, che sono intervenuti con i poliziotti del commissariato Mecenate li hanno bloccati circa un’ora più tardi, alle 13:30, in via San Dionigi recuperando la refurtiva e trovando gli abiti e il taglierino usati nella rapina.