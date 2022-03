La tragedia è accaduta in via Bergamo. La vittima aveva 24 anni: sul posto la polizia locale, che indaga sulla dinamica, e i soccorritori del 118

Un incidente mortale si è verificato ieri, intorno alle 19.30, in via Bergamo a Milano. A perdere la vita un giovane centauro di 24 anni, che si è scontrato con un'auto all'angolo con via Maffei. Sul posto la polizia locale, che indaga sulla dinamica dell'incidente mortale, e i soccorritori del 118.