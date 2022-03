Concorezzo, accoltella sconosciuto al cimitero: arrestato 64enne

Un uomo di 64 anni è stato arrestato a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, dopo essersi costituito alla caserma dei carabinieri raccontando di aver accoltellato una persona dentro il cimitero comunale. Il 64enne è stato arrestato, in accordo con il pm di turno, per tentato omicidio e porto ingiustificato di coltello.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito, l'uomo è andato al cimitero verosimilmente con l'intenzione di togliersi la vita, ma all'improvviso ha aggredito uno sconosciuto. Dopo l'accoltellamento sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno trovato la vittima, un uomo di 81 anni, accasciata a terra con una ferita al fianco destro. L'anziano è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. In seguito l'81enne ha raccontato di essere stato aggredito poco dopo essere uscito dal cimitero dove aveva fatto visita alla tomba della moglie mentre si apprestava a salire in sella alla propria bicicletta. L'aggressore prima gli ha chiesto l'ora poi all'improvviso lo ha colpito con due fendenti al corpo per poi allontanarsi. Ai militari il 64enne ha raccontato, in stato confusionale, che sta attraversando un periodo di depressione a seguito del divorzio e della perdita del lavoro.