Pavia, operaio cade dal tetto di casa propria durante lavori e muore

Un uomo di 47 anni è morto dopo essere caduto dal tetto della propria casa, sul quale stava facendo dei lavori di riparazione. E' successo a Badia Pavese (Pavia). La vittima è un operaio originario di Castel San Giovanni (Piacenza). Per cause accidentali, il 47enne ha perso l'equilibro ed è caduto da un'altezza di circa 5 metri. Gli operatori del 118, arrivati in elisoccorso dall'ospedale Niguarda di Milano, hanno tentato inutilmente di rianimare l'uomo.