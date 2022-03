Contatta escort, ma a casa sua arrivano 4 persone che lo rapinano

Aveva contattato una escort su un sito di incontri, fissando un appuntamento a casa propria, ma poco dopo all'appuntamento si sono presentati due uomini e due donne che lo hanno rapinato con un coltello e si sono fatti consegnare 600 euro. E' successo in un paese della Valle Imagna, in provincia di Bergamo. L'uomo, un 40enne, ha allertato i carabinieri che hanno arrestato quattro giovani: un egiziano di 29 anni, un romeno di 22 e due romene di 21 e 30 anni.

La rapina

Arrivati a casa dell'uomo, i quattro giovani hanno prima cercato di entrare minacciandolo dall'esterno, poi hanno tentato di scardinare la porta d'entrata. A quel punto l'uomo gli ha consegnato il denaro e il gruppo è fuggito in auto. Il veicolo è stato intercettato dai militari all'altezza di Strozza, dove i quattro sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. Sequestrati in tutto 975 euro. Uno di loro già il 22 gennaio 2021 aveva commesso un'analoga rapina a Cologno Monzese (Milano).