Rissa a Milano, ragazzo colpito con coccio di bottiglia: morto 22enne

Il 22enne è stato ferito al collo, nella notte tra venerdì e sabato, al culmine di una lite scoppiata in via Lazzaro Palazzi, zona di movida. L'aggressore, di 34 anni, è stato arrestato

È morto all'ospedale Niguarda intorno alle 20 di ieri il 22enne somalo aggredito da un connazionale la notte scorsa in zona Porta Venezia a Milano. Il giovane è deceduto a causa dell'emorragia provocata dalla ferita al collo infertagli con un coccio di bottiglia. La salma, su disposizione del pm di turno, è stata sottoposta a sequestro in attesa dell'esame autoptico.

L'aggressione

approfondimento

Rissa in centro a Milano, muore 22enne ferito con coccio di bottiglia

Il 22enne è stato colpito nella notte tra venerdì e sabato al collo con un coccio di bottiglia, al culmine di una lite in via Lazzaro Palazzi, zona di movida nel centro di Milano. Il giovane è stato soccorso da alcuni passanti e rianimato sul posto dal personale del 118 per poi essere trasportato all'ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma nella serata di ieri è arrivata la notizia del decesso del 22enne. Il suo aggressore, un connazionale di 34 anni, è stato arrestato ieri sera, subito dopo la lite culminata nell'aggressione, dai carabinieri dalla Compagnia Duomo.