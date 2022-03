A Milano la protesta dei medici di base: in 500 in piazza Duca d’Aosta

I manifestanti sono partiti in corteo, intonando l'inno d'Italia, fino alla sede della Regione Lombardia, per chiedere "la tutela del servizio sanitario pubblico e la sburocratizzazione della loro professione"

Circa 500 medici di base si sono radunati questa mattina in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano, per chiedere "la tutela del servizio sanitario pubblico e la sburocratizzazione della loro professione”. I manifestanti sono poi partiti in corteo, intonando l'inno d'Italia, fino alla sede della Regione Lombardia, distante alcune centinaia di metri. Dopo una breve sosta sotto il Palazzo della Regione, dove sono stati accesi alcuni fumogeni, il corteo - composto da alcune centinaia di medici - è quindi ritornato ordinatamente al punto di partenza.