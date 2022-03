Incidente ad Abbiategrasso, scontro tra due auto: un morto

Nello schianto, avvenuto questa mattina nella cittadina nel Milanese, ha peso la vita un uomo di 34 anni. Altre due persone sono rimaste ferite in maniera non grave

Un uomo di 34 anni è morto in un incidente stradale tra due auto avvenuto questa mattina ad Abbiategrasso (Milano). Il 34enne è morto sul colpo, mentre altre due persone sono rimaste ferite in modo non grave e non sono state portate in ospedale. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale che dovranno stabilire la dinamica dell'incidente.