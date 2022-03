Milano, violenza sessuale nei confronti di una studentessa: 2 arresti

Violenza sessuale nei confronti di una studentessa italiana di 23 anni, tentato furto a un altro studente di 27 anni intervenuto per difenderla e resistenza a pubblico ufficiale: per questi reati i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato a Milano, la scorsa notte, un tunisino di 34 anni e un egiziano di 23. Entrambi, è stato spiegato, sono pregiudicati per reati contro il patrimonio e irregolari sul territorio nazionale.

La vicenda

In piazzale Leonardo Da Vinci, in zona Città Studi, l'egiziano, in compagnia dell'altro straniero, ha avvicinato una ragazza italiana di 23 anni, studentessa, tentando di violentarla. In difesa della ragazza è intervenuto un giovane di 27 anni, anche lui studente, che è stato minacciato dai due nordafricani i quali hanno anche tentato di derubarlo. All'arrivo dei militari, rapidamente intervenuti sul posto su segnalazione al 112, i due stranieri sono fuggiti ma sono stati raggiunti e bloccati. Gli arrestati, in evidente stato di ebbrezza, hanno opposto resistenza e si sono anche rifiutati di salire a bordo delle autovetture dei carabinieri. I due studenti non hanno avuto bisogno di cure mediche.