Incidente stradale a Pozzo d'Adda, morta ragazza di 18 anni

Una ragazza di 18 anni è morta in un incidente avvenuto a Pozzo d'Adda, in provincia di Milano, intorno alle 8:30.

L'incidente

La moto sulla quale era in sella la ragazza si è scontrata con un'auto, per cause ancora da chiarire. Una coetanea della giovane ha riportato lesioni a un polso ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Un uomo di 59 anni, che si presume fosse alla guida della vettura, è stato portato in codice verde al Cardellini di Zingonia, in provincia di Bergamo.