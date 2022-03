Volandia, da marzo circa 4 mila ingressi. Il 9 aprile il Nerd Wing Day

Dall’inizio di marzo Volandia ha registrato circa 4.000 visitatori in tre settimane, fra cui si evidenzia anche il ritorno di alcune scolaresche, che hanno scelto il museo per le loro visite di istruzione. “Risultati più che soddisfacenti e che ci fanno ben sperare per l’avvio della stagione primaverile, da sempre punto di forza del museo - spiega il presidente, Marco Reguzzoni - Adesso siamo concentrati nel mettere a punto una serie di attività che animeranno ancor di più il Parco e Museo del Volo nelle prossime settimane e che avranno il punto di massima proprio nei giorni di Pasqua, quando sarà possibile provare l’emozione di un volo in elicottero decollando dal nostro pratone fronte Malpensa. Ma non solo, il 9 aprile ospiteremo la prima edizione del Volandia Nerd Wing Day: un evento unico, organizzato con l’Associazione Culturale Galaxy, dedicato a tutti gli appassionati di cinema, fumetto, animazione, gioco e cosplay. Abbiamo riacceso i motori a pieno ritmo e ci auguriamo che il pubblico risponda con l'affetto e la stima a cui ci ha ormai abituato: i primi segnali ci fanno davvero ben sperare", conclude.

Gli eventi in programma

Prosegue intanto l’organizzazione degli eventi culturali del museo e il prossimo in calendario è fissato per sabato 26 marzo alle ore 10.30, quando si terrà il convengo sulla mobilità sostenibile, organizzato in collaborazione con l’associazione Ecoverso, associazione culturale che dal 2013 promuove la mobilità sostenibile in Italia, creando gruppi d’acquisto per auto ibride ed elettriche, organizzando corsi di formazione e gare automobilistiche al minor consumo, come la Ecoverso R-Ace che si terrà domenica 3 aprile, proprio a Volandia. L’evoluzione tecnologica ed ecologica dell’auto, è il titolo del convegno, patrocinato dal Comune di Lonate Pozzolo: relatore d’eccezione Luca Dal Sillaro, cofondatore di Ecoverso, nonché ideatore dei programmi della Hybrid Academy e della Electric Academy, i corsi che l’associazione tiene in tutta Italia. (La partecipazione al convegno è gratuita).

Il Volandia Nerd Wing Day

Il 9 aprile è invece la volta della prima edizione del Volandia Nerd Wing Day, un evento organizzato dall’Associazione Culturale Galaxy, in collaborazione con il museo, che ha visto l’adesione di alcune tra le più importanti associazioni di settore nazionali attive anche a livello internazionale. In compagnia dei propri eroi preferiti, da Darth Vader a Kylo Ren, da Han Solo alla principessa Leia, dai mitici stormtrooper agli ufficiali imperiali, dai piloti ribelli ai possenti Jedi, i gruppi ufficiali di Star Wars, con i loro magnifici costumi che riproducono in ogni dettaglio quelli usati sul set dei vari film, organizzeranno attività speciali e iniziative a carattere beneficio anche in compagnia dei giovanissimi cadetti della Galactic Academy, il gruppo ufficiale di appassionati riservato esclusivamente ai minori di 18 anni.