Lodi, scuolabus contro auto in sosta: sei bimbi contusi

Il conducente 43enne di uno scuolabus, stamattina a Lodi, è andato a finire contro un'auto in sosta nella centrale via Lodino, si ipotizza in seguito a un malore. In quel momento, sul mezzo, c'erano una ventina di bambini, sei dei quali sono rimasti feriti ma non in modo grave, rimediando contusioni. Sul posto, quasi immediatamente, sono arrivate tre ambulanze, un'automedica e la polizia locale con una rappresentanza dell'Ats.

I soccorsi

Tutti i bimbi, comunque, sono stati trasportati nell'ospedale del capoluogo per accertamenti. Anche il conducente è stato trasportato nello stesso ospedale e non risulta in gravi condizioni. La polizia locale indaga sulla dinamica dell'incidente.