Incidente sul lavoro a Fagnano Olona: morto operaio caduto da scala

Un operaio di 41 anni è morto dopo essere gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Fagnano Olona (Varese). Lo riporta oggi il quotidiano Il Giorno. L'uomo era impegnato in dei lavori di manutenzione ad un palo del telefono quando questo si era spezzato facendo precipitare l'operaio, caduto da una scala, per circa 4 metri. Il fatto era avvenuto lunedì scorso, 21 marzo. Dopo l'incidente il 41enne è stato trasportato in gravi condizioni dall'elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese, ieri le sue condizioni sono precipitate ed è deceduto.