Incendio alla Torre Milano di via Stresa: nessun ferito

Un incendio è scoppiato alla Torre Milano di via Stresa intorno alle 13:20, all'altezza del ventiquattresimo piano. A causa del rogo si è alzata una densa nube di fumo nero che ha avvolto parte dell'edificio attualmente in costruzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un mezzo, ma l'incendio era già stato domato dagli stessi operai. Non si sono registrati né feriti né intossicati. Lo riporta MilanoToday.

L'incendio

Secondo quanto reso noto da una nota di Impresa Rusconi "la colonna di fumo senza fiamme libere", è stata causata "da alcune operazioni di saldatura della copertura esterna di Torre Milano, al 24esimo piano dell’edificio". La colonna di fumo è stata "domata dagli stessi operai di cantiere in 30 minuti e ancor prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Il tutto ha richiesto il semplice utilizzo di due estintori posizionati al piano, così come previsto dal piano di sicurezza". Impresa Rusconi ha poi comunicato che il cantiere "è stato immediatamente evacuato come da prassi ed è stato fatto subito dopo un conteggio del personale: non ci sono stati feriti né intossicati e lo stabile non ha registrato danni. I vigili del fuoco si sono recati sul posto a emergenza rientrata per effettuare le opportune verifiche".