Donna uccisa, figlio arrestato resta ricoverato in psichiatria

Resta ricoverato in psichiatria Daniele Gandolfo, il 28enne arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso a coltellate la madre, Maria Begona Gancedo, 61 anni, nella loro abitazione di Cologno Monzese (Milano), ieri mattina all'alba.

La vicenda

Il suo interrogatorio non è ancora stato fissato ed è per questo ancora complesso risalire al movente del delitto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti prima del fermo, il giovane ha dato in escandescenze già lunedì pomeriggio, per strada, tanto che i residenti della zona hanno chiesto aiuto al 112. Il giovane non è, però, voluto salire in ambulanza e i sanitari, la dinamica è ancora al vaglio, avrebbero ritenuto non necessario trasportarlo in ospedale. Ieri mattina, secondo gli inquirenti, il giovane ha impugnato un coltello e ucciso la madre mentre era a letto, al termine di una lite. La valutazione delle sue condizioni psichiche sarà decisiva per il proseguo dell'iter giudiziario