Incidente nel Pavese, auto finisce fuori strada: morto 55enne

Un uomo di 55 anni, residente a Ferrera Erbognone (Pavia), è morto oggi in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto lungo la provinciale 183 in direzione di Ottobiano (Pavia). L'uomo, che era alla guida della sua auto, è uscito di strada forse a causa di un malore. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che hanno trovato il 55enne in arresto cardiocircolatorio e hanno cercato di rianimarlo. Ogni tentativo purtroppo è risultato vano. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.