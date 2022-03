Incidente sul lavoro nel Cremonese, cade dal tetto: grave 61enne

È avvenuto a Salvirola, in un cascinale in ristrutturazione. L'uomo sarebbe precipitato da circa 6 metri battendo la schiena contro il cordolo di un marciapiede

Un muratore bresciano di 61 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto di un cascinale in ristrutturazione a Salvirola, in provincia di Cremona. L'incidente su lavoro è avvenuto questo pomeriggio, l'uomo è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Matteo di Pavia, era comunque cosciente.

L'incidente sul lavoro

Stando ai primi accertamenti, eseguiti dai carabinieri, l'operaio edile è precipitato da un'altezza di circa 6 metri battendo la schiena contro il cordolo di un marciapiede. Sul posto, con l'Arma che ha raccolto le testimonianze d alcuni colleghi al lavoro sul cantiere, sono intervenuti elisoccorso, automedica, ambulanza e ATS.