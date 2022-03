Caso Petrobras, procura chiede 4 anni e 6 mesi per fratelli Rocca

La procura di Milano ha chiesto al tribunale di condannare a 4 anni e 6 mesi di carcere i fratelli Gian Felice e Paolo Rocca e Roberto Bonatti, amministratori e soci di riferimento di San Faustin, la holding del gruppo Techint. I tre sono accusati di corruzione internazionale nell'ambito dell'inchiesta sul caso Petrobras. I pm inoltre hanno sollecitato per la società San Faustin una sanzione amministrativa di 1 milione e 239mila euro.

L'accusa

Le richieste sono state avanzate dal pm Donata Costa che ha contestato una presunta tangente di quasi 6,6 milioni di euro versata tra il 2009 e il 2014 a un dirigente della società pubblica brasiliana Petrobras in cambio di contratti di fornitura di tubi per un valore di 1,4 miliardi di euro.

Pm: "Confiscare 6 milioni e 592 mila euro"

La Procura di Milano ha anche proposto di confiscare oltre sei milioni di euro. In particolare la richiesta di confisca avanzata dal pm, ora alla procura europea, Donata Costa riguarda poco più di 6 milioni 592 mila euro, importo equivalente alla cifra della presunta tangente.

San Faustin: "Sorpresi da richieste pm"

"Rimaniamo sorpresi per le richieste formulate quest'oggi dalla pubblica accusa nei confronti di Roberto Bonatti, Gianfelice Rocca, Paolo Rocca e della società San Faustin riguardo a episodi di presunta corruzione, negli anni 2009-2013, che riguarderebbe la società brasiliana Confab e alcuni funzionari di Petrobrás". E' la posizione di San Faustin in merito alle condanne proposte oggi in aula. "Ribadiamo che nel corso del dibattimento, come da tutti i documenti dell'indagine preliminare, - si legge in una nota - non è mai stato provato alcun coinvolgimento né di San Faustin, né dei suoi consiglieri, né di alcuna società italiana nella presunta azione corruttiva in Brasile". "Abbiamo quindi fiducia che il giudizio del Tribunale riconoscerà l'assoluta correttezza dei comportamenti della Società - conclude il comunicato stampa - e l'estraneità ai fatti contestati dei membri del board".