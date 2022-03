Palestro, pensionato insulta rapinatore e lo costringe a fuggire

Sventata la rapina in un ufficio postale in Lomellina. Il malvivente ha atteso l'arrivo della direttrice. Con il volto coperto da una maschera e pistola in pugno, le ha ordinato di aprire la porta dell'ufficio per farlo entrare

Ha inveito contro un rapinatore che, armato di pistola, stava per mettere a segno un colpo all'ufficio postale di Palestro, in Lomellina, e lo ha costretto a fuggire. Protagonista di questo atto di indubbio coraggio è stato un pensionato di 70 anni. Ieri mattina, poco dopo le 7:30, il malvivente ha atteso l'arrivo della direttrice. Con il volto coperto da una maschera e pistola in pugno, le ha ordinato di aprire la porta dell'ufficio per farlo entrare. Ma in quel momento stava transitando a piedi nella zona il pensionato 70enne.

La reazione del 70enne

Il 70enne non si è spaventato. Anzi, ha iniziato a insultare il rapinatore con tale veemenza da costringerlo alla fuga. La donna, sotto choc, è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Vercelli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno subito avviato le ricerche per risalire all'autore della tentata rapina. I militari utilizzeranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.