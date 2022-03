Incendio a Pavia, in fiamme un capannone nell’ex arsenale

Un incendio è divampato nella notte nell'ex arsenale militare di Pavia. Le fiamme, che pare inizialmente si siano sviluppate lungo alcune sterpaglie sulla riva del Ticino, si sono poi estese nella struttura interessando uno dei capannoni dismessi, situati nella zona ovest della città. Sul posto sono intervenuti otto mezzi dei vigili del fuoco, dal distaccamento cittadino di Pavia e da quello volontario di Mortara (Pavia), con 4 autobotti, 2 autopompe serbatoio e un'autoscala. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per circa 6 ore.

Nessun ferito

Il rogo ha distrutto il tetto del capannone, bruciando le travi in legno che lo sostenevano e facendo crollare la copertura. Non si registrano feriti. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le cause del rogo. In passato si sono registrati altri incendi nell'ex arsenale, provocati anche da bracieri artigianali accesi da alcuni senzatetto per scaldarsi.