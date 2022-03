Settimo Milanese, crolla parte facciata di edificio dismesso

In quel momento non passava nessuno e non ci sono stati feriti, come riportano i vigili del fuoco intervenuti sul posto

Parte della facciata di un edificio abbandonato, a Settimo Milanese, è crollata sul marciapiede e sulle auto sottostanti. In quel momento non passava nessuno e non ci sono stati feriti, come riportano i vigili del fuoco intervenuti sul posto. La struttura interessata dal cedimento di parte della facciata in vetro sarebbe una vecchia banca dismessa che si trova in via Turati 8. Il crollo - avvenuto per motivi ancora da accertare - si è verificato intorno alle 20:40 di ieri.