Covid Milano, da aprile riparte servizio di post scuola per gli asili

Dal primo aprile a Milano ripartirà il servizio di post scuola per asili nidi e materne, che era stato sospeso a causa della situazione pandemica. "Da aprile, con la fine dello stato di emergenza, riprende il servizio di post scuola - ha scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulle sue pagine social -. Credo che non ci sia notizia più attesa dalle tante famiglie che torneranno ad affidare i propri figli alle cure di asili nido e scuole dell'infanzia comunali fino alle 18". Il sindaco ha spiegato che a gennaio "ci siamo visti costretti a sospendere il servizio, non senza comprendere le difficoltà che questo avrebbe comportato. È stata una scelta dovuta all'aumento dei contagi e alle conseguenti assenze per malattia - ha proseguito -, all'obbligo vaccinale per tutto il personale educativo e alle prescrizioni di legge relative al servizio, una su tutte la divisione in bolle dei bambini. Ringrazio tutte le famiglie per la pazienza esercitata in questo tempo così difficile".