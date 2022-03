Covid, Massimo Galli: “È evidente che non è finita”

"Ieri i contagi Covid in Italia erano quasi 80mila. È evidente che non è finita. Un malinteso il messaggio di 'liberi tutti', ci potrebbe costare caro sul piano della pandemia. Mi sembra un déjà vu. Il punto è non pensare che la questione sia risolta e archiviata", ha detto all'Adnkronos Salute Massimo Galli, ex direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, commentando le decisioni del Governo per un progressivo allentamento delle misure anti Covid, illustrate ieri dal premier Mario Draghi e dal ministro della salute, Roberto Speranza, dopo il Cdm. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)