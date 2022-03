Incidenti di montagna, grave un'escursionista ferita nel Bergamasco

La 60enne è scivolata sul sentiero ed è precipitata per circa 7 metri lungo il pendio. E' stata soccorsa in codice rosso con l'eliambulanza del 118, che l'ha trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza

Una donna di 60 anni è rimasta gravemente ferita durante un'escursione in montagna, oggi in località San Rocco a Gazzaniga nel Bergamasco. La 60enne è scivolata sul sentiero ed è precipitata per circa 7 metri lungo il pendio. E' stata soccorsa in codice rosso con l'eliambulanza del 118, che l'ha trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza con un trauma cranico commotivo e un trauma toracico. Sul posto anche il Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri.