Incendio in un bar nella Bergamasca: evacuati 10 appartamenti

Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviglio e Dalmine che hanno domato le fiamme, oltre ai carabinieri e a un'ambulanza del 118 per motivi precauzionali. Danni consistenti al bar, mentre le abitazioni sono agibili così come il market

Un incendio è scoppiato in un bar a Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo, bar in fiamme. A causa del rogo una palazzina con dieci appartamenti e un supermercato situato a pianterreno sono stati evacuati.

L'incendio

L'intero stabile è stato avvolto dal fumo scaturito dall'incendio divampato al piano terra. L'allarme è scattato alle 8:50 lungo l'ex statale 525: il locale è stato invaso dal fumo, che ha poi raggiunto il Conad e le case dei piani di sopra. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviglio e Dalmine che hanno domato le fiamme, oltre ai carabinieri e a un'ambulanza del 118 per motivi precauzionali. Danni consistenti al bar, mentre le abitazioni sono agibili così come il market.