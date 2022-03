Al via la 13esima edizione del torneo letterario IoScrittore

L’evento di proclamazione dei dieci romanzi vincitori si svolgerà a novembre in occasione di Bookcity Milano. Le dieci opere verranno pubblicate in e-book e cartaceo on demand

Sono aperte le iscrizioni a IoScrittore, il torneo letterario online gratuito promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol in partnership con ilLibraio.it, IBS.it, Ubik e Taobuk - Taormina International Book Festival. Chi desidera partecipare alla 13esima edizione del torneo può iscriversi caricando sulla piattaforma online l’incipit della propria opera entro il 7 aprile.

Il torneo



IoScrittore è organizzato da GeMS, gruppo editoriale indipendente italiano che comprende le case editrici astoria, Bollati Boringhieri, Chiarelettere, Corbaccio, Garzanti, Guanda, Longanesi, Newton Compton, Nord, Ponte alle Grazie, Salani, TEA, Tre60, Vallardi. La sua formula inedita coinvolge attivamente i partecipanti che, iscritti sotto pseudonimo, sono impegnati sia nella veste di scrittori che in quella di lettori, valutando le opere degli altri partecipanti e ricevendo a loro volta utili giudizi per migliorare la qualità delle proprie storie.

Durante Taobuk (16 – 20 giugno) saranno annunciati i 400 finalisti che potranno accedere alla seconda fase del torneo, caricando sul sito il testo nella sua versione integrale. L’evento di proclamazione dei dieci romanzi vincitori si svolgerà a novembre in occasione di Bookcity Milano. Le dieci opere verranno pubblicate in e-book e cartaceo on demand, e saranno distribuite in tutti i principali negozi online italiani e internazionali. Inoltre, a insindacabile giudizio delle direzioni editoriali, uno o più romanzi che hanno partecipato al torneo verrà pubblicato in cartaceo da una delle case editrici del Gruppo editoriale Mauri Spagnol. Sono inoltre previsti premi per i migliori lettori, a sottolineare l’importanza della fase di valutazione nel processo di selezione e pubblicazione editoriale.

Le parole di Stefano Mauri, presidente e ad GeMS

“Anche la narrativa nella rivoluzione digitale sta cambiando e i libri si adattano ai tempi. Cercare nuove penne è un istinto primario di Gems, che negli anni ha scoperto e portato al successo decine di autori, perché è da questa ricerca che nasce il modo in cui percepiamo il mondo. Scrivere bene è un dono che deve però trovare la conferma di chi legge. Si dice spesso infatti, che metà del libro lo scrive chi lo legge interpretando le parole dell'autore con il proprio sapere e il proprio vissuto. Ed ecco che IoScrittore è un'esperienza sia personale che sociale della quale moltissimi partecipanti ci ringraziano ed è anche l'occasione di rivelare il proprio talento e di allenarlo, arrivando persino, come è successo più volte ai vincitori, a pubblicare il proprio romanzo in diversi Paesi.”