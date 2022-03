Milano, polemiche su hotel in via Plinio: proprietaria minacciata

Polemiche a Milano per l'aspetto assunto da un hotel in via Plinio a seguito di una ristrutturazione. La facciata dell'albergo Demidoff, costruito negli anni Venti, è stata tinteggiata completamente di nero scatenando "proteste" "da subito, per iniziativa dei nostri vicini", racconta al Corriere della Sera Nicole Chiappini, la cui famiglia gestisce la struttura dagli anni Ottanta. "L’onda d’odio verso una scelta che ci sembrava del tutto legittima, visto che non esiste un regolamento che vieti di scegliere il colore della facciata a condizione che lo stabile non sia sottoposto a vincolo della sovrintendenza, è subito cresciuta sui social, dove gli attacchi si sono moltiplicati nel giro di poche settimane", afferma la titolare.

Le minacce

"Io stessa ho ricevuto minacce di morte, anche con telefonate nel cuore della notte. A questo si è aggiunto l’accanimento contro di noi dei commercianti della zona", sostiene Chiappini. Intanto il legale Pietro Porciani ha querelato diversi coordinatori di pagine Facebook e di altri social.