Trovati denaro e orologi di contrabbando a confine con Svizzera

La guardia di finanza ha intercettato al confine con la Svizzera circa 150mila euro trasportati in violazione dell'obbligo di dichiarazione di somme pari o superiori a 10mila euro. I trasgressori sono stati ammessi al beneficio dell'oblazione immediata, come nel caso di un imprenditore che stava rientrando in Italia con 31mila euro e al quale è stata irrogata una sanzione amministrativa pari a 3.124 euro per omessa dichiarazione.

I controlli

I militari hanno, inoltre, controllato un uomo di 57 anni e la sua compagna, residenti nel Bresciano. Alla domanda se avessero qualcosa da dichiarare ai fini doganali la risposta era stata negativa, ma nel controllo sono stati trovati nel cassetto portaoggetti della loro vettura due orologi per un valore di circa 100mila euro. La merce è stata sequestrata per contrabbando ed è stato avviato un procedimento amministrativo a cura dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.