Covid Lombardia, boom di contagi: i comuni più colpiti

In provincia di Brescia sono 4.398 i casi in sette giorni con una media di 628 casi al giorno, in aumento del 9,4% sui sette giorni (lunedì era +1,6%, domenica +4,2%) e dell'11,1% sui sette giorni precedenti

I sintomi di una nuova ondata Covid, purtroppo, ci sono tutti: in particolare le variazioni percentuali sulla curva settimanale dei contagi, in aumento ormai da una decina di giorni, e da un paio anche i ricoveri in ospedale. Infatti, sono 1.131 i bresciani positivi al virus, come non succedeva dal 9 febbraio scorso: 4.398 i casi in sette giorni con una media di 628 casi al giorno, in aumento del 9,4% sui sette giorni (lunedì era +1,6%, domenica +4,2%) e dell'11,1% sui sette giorni precedenti. L'incidenza risale a quota 322 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, come il 27 febbraio scorso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

I contagi in provincia di Brescia



Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 166 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore: 169 a Brescia, 28 a Iseo, 24 a Desenzano, Gussago, Montichiari, 23 a Rezzato, 21 a Travagliato, 20 a Mazzano, 19 a Nave, 17 a Bagolino, 16 a Lonato, 15 a Bagnolo Mella, Bovezzo, Chiari, Ghedi, Lumezzane, 13 a Concesio, Gardone Valtrompia, Leno, Pisogne, Rodengo Saiano, 12 a Botticino, Capriolo, Castelcovati, Castelmella, 11 a Manerbio, Palazzolo, Rovato, 10 a Bedizzole, Borgosatollo, Cologne, Corte Franca, Darfo Boario Terme, Gavardo, Roncadelle.