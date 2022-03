Aggredisce figlia 16enne perché troppo occidentale: denunciata madre

Un ragazza di 16 anni che abita in un comune del Pavese è scappata di casa e si è rivolta ai carabinieri dopo essere stata aggredita dalla madre, egiziana, perché non accettava le regole della sua religione, volendo invece vivere e vestirsi all'occidentale. A darne notizia sono oggi i quotidiani "La Provincia Pavese" e "Il Giorno". A quanto ha raccontato la ragazza ai militari, durante l'ultima lite la madre le ha morsicato il braccio sinistro. La giovane ha mostrato ai carabinieri le ferite riportate.

Denunciata la madre

La ragazza è stata temporaneamente affidata ad altri parenti che vivono fuori provincia, in attesa di ulteriori decisioni del Tribunale per i minorenni. Nei confronti della madre, una 40enne egiziana, è scattata la denuncia con l'ipotesi di reato di abuso di mezzi di correzione e disciplina. Sono in corso ulteriori accertamenti per fare luce sulla vicenda.