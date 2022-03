Lazzate, morto 16enne caduto mentre guidava la moto del padre

Leonardo Gessaga, il 16enne caduto a Lazzate (Monza e Brianza) mentre era in sella alla moto da enduro del padre, è morto all'ospedale Niguarda di Milano. L'incidente è avvenuto sabato sera all'interno del campo base in disuso dell'autostrada A36 Pedemontana. Trasferito in elisoccorso per un grave trauma cranico, il ragazzo è morto dopo poco più di 24 ore.

L'incidente

Secondo quanto si è appreso il giovane, residente di Cermenate (Como), era alla guida del motociclo del padre, senza targa e senza patente, quando è andato a sbattere contro un new jersey adiacente alla cancellata in ferro che delimita la recinzione dell'autostrada. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione dei carabinieri di Seveso, che hanno proceduto ai rilievi tecnici e all'identificazione dei testimoni.