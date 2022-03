Uomo accoltellato in strada a Milano, è gravissimo

È accaduto nel pomeriggio in via Giambellino. Sul posto il personale del 118 ha iniziato a rianimarlo e lo ha trasportato all'ospedale San Paolo

Un uomo di circa 60 anni è stato accoltellato in strada questo pomeriggio intorno alle 16 davanti a un tabacchino in via Giambellino, alla periferia Ovest di Milano. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha iniziato a rianimare l'uomo e lo ha trasportato all'ospedale San Paolo in gravissime condizioni. Sul posto anche la polizia per ricostruire la dinamica dell'aggressione.