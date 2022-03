Seregno, nascondeva 4 chili di droga in auto: arrestato

Un cuoco di 51 anni, pregiudicato residente nel Milanese, è stato arrestato dai carabinieri a Seregno (Monza) per detenzione di droga ai fini di spaccio. In auto aveva 4 chili di hashish. I militari lo hanno fermato mentre era alla guida della sua auto, impegnato a chattare con il cellulare, dando l'impressione di essersi messo ubriaco al volante a causa delle sbandate continue. Fermato, l'uomo è parso molto nervoso, fin quando ha dovuto arrendersi all'evidenza del borsone pieno di droga nascosto nel bagagliaio. Attenderà il processo ai domiciliari, come deciso dal Tribunale di Monza.