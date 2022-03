Milano, tir finisce contro palo per fili del tram e provoca incidente

E' successo verso le 13,30 in via Rembrandt lungo la circonvallazione esterna di Milano. Ferita in modo lieve un'anziana

Un'anziana di 83 anni è rimasta lievemente ferita in un incidente avvenuto verso le 13,30 in via Rembrandt lungo la circonvallazione esterna di Milano. Un autocarro ha centrato, per motivi non ancora accertati, un palo che reggeva i fili per l'alimentazione dei tram. I fili elettrici sono caduti a terra determinando l'involontario investimento da parte di un motociclista dell'anziana, che stava attraversando la strada.

L'arrivo dei soccorsi

La donna, subito soccorsa, è sta trasportata, in codice verde all'ospedale San Carlo. Sul posto sono intervenuti oltre al 118 e ai vigili urbani i tecnici per ripristinare l'alimentazione dei tram.