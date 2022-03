Incidente nel Comasco, scontro tra auto e camion: ferita una donna

È accaduto questa mattina nella Galleria Breva, a Pianello del Lario, lungo la statale Regina, che è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni. Ferita una 30enne, trasportata in ospedale in codice giallo

Incidente questa mattina a Pianello del Lario, in provincia di Como, lungo la strada statale 340 “Regina”, che è stata provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni. Lo ha comunicato l'Anas. Il blocco è "in corrispondenza del km 10.6 nella Galleria Breva”, dove si sono scontrati un’auto e un mezzo pesante. Una donna di 30 anni è stata portata all'ospedale dal 118 in codice giallo. Non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità locale. Al momento non si hanno informazioni sulla dinamica dell’incidente.