Blitz nel Bresciano, sgominata banda di rapinatori: 31 arresti

Blitz interforze in provincia di Brescia nella zona Ovest del territorio dove è stata sgominata una banda di rapinatori e compiuti 31 arresti. Massiccio l'intervento delle forze dell'ordine coordinate dalla locale Procura. Un elicottero ha sorvolato per ore la zona, mentre a terra decine di pattuglie hanno cinturato l'area. I residenti hanno avvertito esplosioni. Non si sono registrati feriti.

Il blitz e gli arresti

Si tratta di rapinatori specializzati in assalti a furgoni blindati e caveau, provenienti da Cerignola (Bari), che stavano per compiere un'imponente rapina a mano armata in danno del caveau di un istituto di vigilanza privata. Un'indagine lunga mesi diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, e condotta Polizia di Stato e Carabinieri che ieri sono entrati in azione nell'Ovest bresciano anche con forze speciali che hanno utilizzato granate per fare irruzione in un capannone a Cazzago San Martino, base del gruppo criminale.