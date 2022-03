Incendio in casa in via della Spiga a Milano, grave Tomaso Bracco

Tomaso Renoldi Bracco, membro del consiglio d'indirizzo della Fondazione Bracco e nipote di Diana Bracco, è rimasto gravemente ferito in un incendio che si è sviluppato questa mattina in un appartamento in via della Spiga, in zona Montenapoleone a Milano. Lo si è appreso sul posto da fonti qualificate. Il 51enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Bracco, che ha gravi ustioni e una forte intossicazione, si trova ora al pronto soccorso dell'ospedale in pericolo di vita.