Livigno, la benzina a 1,36 euro: il pieno è low cost vicino Sondrio

Benzina e carburanti alle stelle in tutta Italia. Tranne a Livigno, comune in provincia di Sondrio dove la verde il 10 marzo costa solo 1,36 al litro e il diesel 1,25 euro. Lo riporta Il Gazzettino. Il motivo? Livigno costituisce una zona extra-doganale, in cui non si pagano né Iva né accise, che gonfiano il prezzo dei carburanti nel resto del paese e che proprio in questi giorni sono oggetto di un acceso dibattito.

La situazione

Le foto dei distributori di Livigno riaccendono il dibattito su tasse e accise nei giorni in cui in tutti i distributori tricolori la verde sfonda il tetto dei due euro (sia al self che al servito). E mentre intere categorie di lavoratori incrociano le braccia contro il caro carburanti (pescatori questa settimana, camionisti la prossima) il governo ha annunciato che sta lavorando sulle misure di sostegno.