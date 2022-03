Incendio nel Lecchese, fiamme in un bosco a Vercurago vicino a scuola

Un incendio boschivo è divampato a Vercurago, piccolo centro della provincia di Lecco noto per la presenza del complesso religioso di San Gerolamo, nelle vicinanze anche di una scuola primaria. Ci sono volute ore per circoscrivere il rogo favorito dal clima particolarmente secco da mesi e nel pomeriggio di oggi l'allarme è rientrato, grazie soprattutto all'intervento di un elicottero che ha pescato acqua dal vicino ramo lecchese del Lago di Como. Qualche timore per gli alunni e alcune abitazioni che non sono state comunque evacuate. Sul posto i vigili del fuoco, e per precauzione anche un mezzo della Croce Verde di Bosisio Parini (Lecco).