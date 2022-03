Bagnolo Mella, travolse e uccise bimba con l'auto: condannato a 4 anni

L'uomo il 5 luglio del 2020 ha investito la bimba di nove anni e non si è fermato per soccorrerla

Il gup del tribunale di Brescia ha condannato a quattro anni l'automobilista che il 5 luglio del 2020 travolse e uccise una bambina di nove anni e non si fermò per soccorrerla a Bagnolo Mella. L'uomo ha risarcito la famiglia della bambina. La pm aveva chiesto la condanna a cinque anni e otto mesi.

L'incidente

La piccola, di origine marocchina, è stata travolta mentre attraversava la strada sulle strisce insieme alla madre, tenendola per mano. Con l'altra mano reggeva la propria bicicletta, mentre la donna spingeva il passeggino del figlio più piccolo. Il violento impatto con il suv grigio ha sbalzato la bimba a diversi metri di distanza, colpendo anche il passeggino, fortunatamente vuoto dato che il piccolo di pochi mesi era stato preso in braccio dal padre pochi minuti prima. Nell'incidente la donna è rimasta ferita in maniera non grave, illesi invece il padre e altri due figli della coppia, che hanno assistito alla scena a pochi metri di distanza.