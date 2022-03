Incendio a Bossico, brucia box e fumo invade case: palazzina evacuata

Una palazzina di Bossico, nel Bergamasco, è stata evacuata la scorsa notte per via del fumo che ha invaso le varie abitazioni dopo che è scoppiato un incendio in un box. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone, che hanno fatto uscire tutte le persone e domato le fiamme. Nessuno è rimasto ferito. Terminate le verifiche, gli inquilini sono potuti rientrare nelle rispettive case.