Bergamo, la finanza sequestra un quintale e mezzo di marijuana

A Bergamo la guardia di finanza ha arrestato due uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato 146 chili di marijuana, 6,5 chili di semi di cannabis, 27,7 chili di hashish e 822 piante di marijuana, oltre a un impianto di irrigazione, illuminazione e ventilazione utilizzato per la coltivazione delle piantine. I finanzieri hanno inizialmente scoperto in un garage una parte della droga.

La perquisizione

La perquisizione è stata estesa in una azienda agricola di un comune limitrofo a Bergamo, dove la partita di droga era destinata: all'interno della tenuta è stata scoperta una piantagione di marijuana dotata di un moderno sistema di irrigatori, impianti di illuminazione, umidificatori e condizionatori utilizzati per creare il microclima ideale per la coltivazione delle piante. Il titolare del garage e il responsabile dell'azienda agricola sono stati arrestati.