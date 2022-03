Milano, truffe: si fa consegnare l'oro fingendo di aiutare i parenti

"Tuo figlio e tua nuora sono stati arrestati, dammi tutto quello che hai per liberarli". È quanto avrebbe detto un uomo al telefono a una anziana di 87 anni che, intorno alle 17.30 di ieri, ha preso tutto l'oro che aveva in casa per consegnarlo all'uomo che l'ha raggiunta sotto casa. Resasi infine conto di essere stata vittima di una truffa, la donna ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto, in zona Ortica a Milano, è arrivata una Volante della Polizia. La signora non è pero riuscita a dare dettagli utili a identificare l'uomo che aveva il volto coperto dalla mascherina.