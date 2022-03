Milano, sfonda vetrina di un ristorante per rubare: arrestato

In manette un uomo di 27 anni con precedenti specifici: è stato arrestato in flagranza la scorsa notte per tentato furto

Ha sfondato la vetrina di ingresso di un ristorante in via Ravizza a Milano per portare via l'incasso un 27enne marocchino, con precedenti specifici, che è stato arrestato in flagranza la scorsa notte per tentato furto. Aveva già con sé un tablet di proprietà del locale.

Gli altri episodi

Sempre la scorsa notte, intorno alle 4 nei pressi della fermata San Siro, due 20enni sono stati denunciati per avere colpito con calci e pugni un 26enne salvadoregno. Nel tentativo di rapinarlo, hanno frugato nelle sue tasche ma non trovando contanti o altri oggetti di valore si sono allontanati. Sono stati raggiunti poco dopo dai militari che li hanno quindi denunciati per tentata rapina. Nella serata di ieri inoltre, in Corso Buenos Aires, i carabinieri hanno anche arrestato un 21enne algerino, con precedenti specifici, ritenuto responsabile di ben tre furti con destrezza di altrettanti telefoni cellulari, avvenuti in un brevissimo lasso di tempo nell'arco del tardo pomeriggio in piazza 5 Giornate, in Porta Venezia e in corso Buenos Aires.