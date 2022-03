Sciopero dei mezzi a Milano, gli orari e le fasce di garanzia

Disagi per i viaggiatori Trenord. Atm ha informato che le metropolitane sono in servizio tutto il giorno ma potrebbero risentire dello sciopero solo dopo le 18

È in corso lo sciopero generale del trasporto pubblico, che si concluderà questa sera alle 21. A Milano si registrano disagi in particolare sulla rete Trenord per la mobilitazione delle Rappresentanze sindacali unitarie. Tramite una nota, Atm ha invece informato che le metropolitane sono in servizio tutto il giorno ma potrebbero risentire dello sciopero solo dopo le 18. Per i mezzi di superficie - tram e bus - ci potrebbero essere problemi fra le 8:45 e le 15 e a partire dalle 18.